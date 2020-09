Marseille s'en sort très bien. Ce dimanche soir, en clôture de la 4e journée de Ligue 1, l'OM a arraché le point du match nul contre Lille (1-1). Au stade Vélodrome, c'est Luiz Araujo qui avait ouvert le score (47e), avant que Valère Germain ne finisse par sauver les siens d'une déconvenue (85e). Au classement, les positions restent inchangées. Marseille est toujours huitième, tandis que Lille, qui avait l'occasion de rejoindre Montpellier et Lens, respectivement troisième et quatrième, reste cinquième.

Au retour des vestiaires, le LOSC a accéléré et n'a pas tardé avant d'être récompensé, par l'intermédiaire de Luiz Araujo, d'un plat du pied gauche (47e, 0-1). Certainement portés par l'euphorie, les hommes de Christophe Galtier ont bien failli breaker dans la foulée, mais la tentative de Burak Yilmaz s'est écrasée sur le poteau (48e).

Si le LOSC a également trouvé la barre sur un coup franc d'Araujo (66e), il s'est surtout heurté à un Steve Mandanda plus que décisif sur sa ligne, notamment face à Jonathan David (62e) ou bien encore devant Benjamin André (75e). Après les nombreux changements effectués dans le second acte, Lille a progressivement baissé de pied et l'OM est enfin parvenu à en profiter. D'abord par l'intermédiaire de Valentin Rongier, qui a trouvé le poteau (70e), avant que Valère Germain, de la tête sur corner, ne soulage finalement tout le monde (85e, 1-1).