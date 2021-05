Brest - Nantes : 1-4

Nantes respire toujours. Déjà tombeurs de Strasbourg la semaine dernière, les Canaris ont enchainé pour la première fois de la saison une deuxième victoire consécutive. Un succès net et sans bavure à Brest (1-4) qui permet à Nantes, toujours barragiste, de prendre deux points d'avance sur Nîmes, 19e. Simon (15e), Blas (27e), Louza (56e) et Coulibaly (62, s.p.) ont rapidement scellé un succès que la réduction du score de Favre (83e) n'a pas contesté.

Ce qu'on en retient : Avec les succès de Lorient et Bordeaux, Nantes se devait de s'imposer pour espérer sauver sa peau.

Nîmes – Reims : 2-2

Un coup du sort aux conséquences très fâcheuses. Devant au score à dix minutes du terme, Nîmes a été rejoint par Reims sur un centre de Flips qui s’est transformé en but à l’aide du poteau (80e). Deux points de perdus pour les Crocos, qui ont vu Nantes et Lorient s’imposer dans le même temps pour faire une très belle opération dans la course au maintien. Les Gardois étaient pourtant revenus de loin dans ce match, puisqu’ils étaient menés à la pause après un but de Mbuku (30e). Mais les réalisations de Ripart (47e) et de l’inévitable Koné, auteur de cinq des dix derniers buts nîmois, n’ont pas suffi. Les hommes de Pascal Plancque, désormais à six points de la 17e place, voient leurs chances de se maintenir sans passer par les barrages s’envoler ou presque. Le NO, qui doit encore affronter Metz, Lyon et Rennes, est en grand danger.

Ce qu’on en retient : Nîmes est le gros perdant de la journée dans la course au maintien.

Lorient - Angers : 2-0

Meilleure équipe à domicile sur la phase retour de Ligue 1, Lorient a confirmé sa belle forme au Moustoir en venant à bout d'Angers ce dimanche. Ce succès est capital dans la mesure où Nantes et Bordeaux se sont imposés. Il permet aux Merlus de conserver quatre points d'avance sur le barragiste et six sur la zone de relégation. Comme souvent cette saison, c'est Wissa qui a ouvert la voie sur penalty (44e, s.p.) avant un but un brin chanceux de Lemoine (47e). Douzième, Angers n'a plus grand chose à perdre ni à gagner en cette fin de saison.

Ce qu'on en retient : Lorient a toujours le vent dans le dos. Une jolie brise qui pourrait lui sauver la peau.

Dijon - Metz : 1-5

Le multiplex de 15h ne manquait pas d’enjeu ce dimanche, dans la course pour le maintien. Mais à Dijon, la tension était bien moindre. Et pour cause, cette rencontre opposait un DFCO déjà relégué à un FC Metz largué dans la course à l’Europe. Pas d’enjeu, donc, mais beaucoup de spectacle. Une bonne partie de la rencontre s’est jouée dans le dernier quart d’heure du premier acte. Un but de Gueye (37e), un autre de Sarr (42e) puis l’exclusion de Celina dans la foulée (43e) et le tour était (presque) joué. La réduction du score de Baldé n’a rien changé (48e), puisque les hommes de Frédéric Antonetti ont remis un gros coup d’accélérateur dans la dernière demi-heure. Chafik contre son camp (71e) l’entrant Vagner (82e) puis Bronn (85e) ont tué la rencontre. Contre-attaque, attaque placée, coup de pied arrêté : Metz a, en plus, varié les plaisirs.

Ce qu’on en retient : À la recherche d’une victoire depuis le 27 février, Metz se devait de rebondir, et l’a fait de manière spectaculaire.

