Lyon peut s’estimer heureux. Dominé pendant la grande majorité de la rencontre, le club de Rudi Garcia, sauvé à de nombreuses reprises par un Anthony Lopes des grands jours, a réussi à marquer contre le cours du jeu grâce à Tino Kadewere (0-1). Avec cette cinquième victoire de la saison, l’Olympique Lyonnais, qui n’a pas perdu depuis la première journée, s’offre la place de dauphin de Ligue 1, à égalité de points avec Montpellier et Monaco. De son côté, Angers stagne à la 11e position.

Alors que l’on pouvait penser à un sursaut d’orgueil de la part de l’OL, il n’en a rien été. Les gants toujours chauds, Anthony Lopes a dû de nouveau s’employer face à Angelo Fulgini (54e) et Stéphane Bahoken (58e).

Constatant son équipe incapable de renverser la vapeur, Rudi Garcia a décidé de procéder à un triple changement à l’heure de jeu, faisant entrer en jeu Dembélé, De Sciglio et Guimaraes. Bien lui en a pris, tant un nouvel élan s’est emparé du club rhodanien. Plein d’envie, Moussa Dembélé a pris sa chance de la tête (67e) avant de manquer son face-à-face d’un rien avec Bernardoni (77e).

Mais, dans la foulée, le joker de luxe de l’OL a parfaitement lancé Léo Dubois pour permettre à Tino Kadewere d’inscrire son quatrième but de la saison en fusillant le gardien de but angevin (1-0, 78e). Résultat ? Lyon continue sa folle série de huit matches sans défaite et s’assure de terminer cette 11e journée de Ligue 1 sur le podium.