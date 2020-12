Le PSG fait les gros titres de l'autre côté des Alpes. Il est question du club de la capitale en Une de deux des quotidiens sportifs les plus importants de la Botte ce dimanche, la Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport. La raison ? L'éventualité d'un échange entre Leandro Paredes, le milieu argentin du club parisien, et Christian Eriksen, le stratège danois de l'Inter. Une hypothèse nourrie par l'arrivée annoncée depuis trois jours de Mauricio Pochettino pour succéder à Thomas Tuchel sur le banc parisien. Même si Paris n'a toujours rien officialisé jusqu'ici.