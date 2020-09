Docteur Memphis et Mister Depay

Concernant le montant du transfert, De Telegraaf parle de 25 millions d'euros à verser dès cet été pour le Barça, puis 5 millions l'été prochain ainsi que 2 millions de bonus. Total de l'opération : 32 millions d'euros. En janvier 2017, l'OL avait dépensé 16 millions plus 6 de bonus pour Depay, dont le contrat expire dans moins d'un an. Monétiser son départ était donc essentiel pour les caisses lyonnaises.

"Je suis là depuis 4 ans, c'est vraiment bien pour moi, les gens sont gentils et je suis capitaine. Après, vous devez penser à votre carrière, à vos ambitions et comme on le sait, cette saison, il n'y a pas de Ligue des champions donc c'est très dur à accepter", avait confié l'intéressé fin août. Bonne nouvelle pour lui : il devrait encore pouvoir entendre la petite musique de la C1 cette saison.