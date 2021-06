Nasser Al-Khelaïfi l’a réaffirmé ce lundi , son objectif est toujours de remporter la C1 avec Paris, après des échecs en finale puis en demie. Pour ce faire, le président du PSG pourrait très rapidement frapper un grand coup lors du mercato estival, en attirant Georginio Wijnaldum. Selon les dernières rumeurs , l’international néerlandais aux 22 buts en 74 sélections préfèrerait finalement rejoindre la Ligue 1 plutôt que la Liga et Barcelone, où son compatriote Ronald Koeman souhaitait l’entraîner.

Wijnaldum a tout gagné avec Liverpool

Ce serait, évidemment, un bon coup sur le plan financier pour le club aux 9 titres de champion de l’Hexagone, puisque le milieu de 30 ans, en fin de contrat à Liverpool, arriverait libre. Hormis une généreuse prime à la signature ainsi qu’un salaire confortable, il n’obèrerait donc pas sur le reste du mercato parisien, que son président a annoncé plus agité que ceux de ces deux dernières années.

L’arrivée de Wijnaldum, si elle devait se concrétiser, serait en plus un réel bon coup sportif pour le vainqueur de la Coupe de France, et une façon de renforcer l’équipe dans un secteur où, lors de la saison écoulée, Paris a souvent été défaillant sans Verratti. Paredes, Gueye ou Danilo Pereira ont tous eu leur moment de gloire - souvent éphémère - mais ils ont trop fréquemment montré des limites rédhibitoires quand on veut, comme Paris, décrocher la C1.

Une compétition que Wijnaldum a déjà remportée, en 2019 avec Liverpool. S’il sort d’une saison moins satisfaisante avec les champions d’Angleterre 2020, l’ancien joueur de Newcastle formerait un beau duo avec le "Petit Hibou" dans l’entrejeu parisien. Infatigable et capable de couvrir une grande partie du terrain, puissant dans les duels comme peuvent l’être Paredes ou Gueye, il possède une palette technique plus élargie que celle des actuels milieux du club vice-champion de France. Il est aussi capable, en milieu box to box, de faire des différences aux abords ou dans la surface adverse, en témoigne ses 22 buts et 16 passes décisives en 237 matches avec les Reds.

Avant de partir en Angleterre, il avait aussi totalisé 56 réalisations en 154 apparitions avec le PSV Eindhoven. Même si c’est bien dans le registre défensif qu’il sera le plus attendu, pour combler le manque d’efforts défensif de Mbappé et Neymar, et redonner de la solidité à une équipe qui, trop souvent, s’est fait piéger lors de la saison écoulée. Son expérience et son statut de leader en club comme en sélection, viendrait encore plus renforcer un groupe qui manque parfois de poigne sur le terrain et a trop souvent manqué de réaction dans les matches au sommet.

D’autant que l’arrivée du Néerlandais ne serait pas la seule en bonne voie. Le latéral Hachraf Hakimi serait également pressenti pour renforcer des couloirs un peu trop éventés dans la capitale . Une recrue de plus qui donnerait le ton de l’été du PSG.

