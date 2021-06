Transferts

Les dirigeants parisiens semblent bien tenir leur prochaine recrue. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le PSG s'est sérieusement activé ces derniers jours sur le dossier Georginio Wijnaldum et ces efforts ont porté leurs fruits. Le spécialiste du mercato assure ce dimanche que le joueur néerlandais a décidé de rejoindre les vainqueurs de la dernière Coupe de France.

En fin de contrat avec Liverpool où il a passé cinq ans, Wijnaldum cherchait un nouveau club et était annoncé proche du Barça, entraîné par Ronald Koeman, ancien sélectionneur des Pays-Bas. Cependant, comme expliqué par ESPN samedi, le PSG a approché l'entourage du milieu défensif de 30 ans et lui a transmis sur le fil une offre salariale deux fois supérieure à celle des Catalans. Conjuguée à un échange téléphonique avec l'entraîneur Mauricio Pochettino, cette proposition a fait pencher la balance en faveur du PSG.

La recrue idéale pour l'entrejeu parisien

Le Barça qui pensait avoir déjà trouvé un accord avec le joueur n'a en effet pas souhaité s'aligner et Koeman n'aurait pas su trouver les arguments pour définitivement convaincre son compatriote. Selon Fabrizio Romano, Wijnaldum a ainsi finalement choisi de s'engager avec le PSG où il devrait signer un contrat portant sur les trois prochaines saisons.

En s'offrant Wijnaldum, le PSG réalisera un énorme coup. Car en plus d'arrivé libre, le joueur formé au Feyenoord Rotterdam coche toutes les cases du profil recherché depuis longtemps par le club de la capitale. Fiable défensivement, fort techniquement et capable de se projeter vers la surface adverse, il possède en plus une remarquable expérience en Premier League (217 matches) comme sur le plan international (74 sélections pour 22 buts) mais aussi un très joli palmarès avec une Ligue des champions remportée avec Liverpool en 2019 et un titre de champion d'Angleterre en 2020.

