Les internationaux sud-américains Marquinhos, Leandro Paredes et Angel di Maria, après avoir traversé l'océan Atlantique pour jouer en sélection, sont également du voyage sur la Côte d'Azur. Côté absents figure une surprise : Ander Herrera a pris un coup à un mollet jeudi à l'entraînement qui a poussé l'encadrement à le ménager vendredi. Marco Verratti et Mauro Icardi, qui n'ont plus joué en club depuis le 5 octobre, poursuivent de leur côté leur travail de reprise. Ils pourraient jouer contre Leipzig, a indiqué leur entraîneur. Julian Draxler et Idrissa Gueye (cuisse) sont attendus à l'entraînement la semaine prochaine. De leur côté, Thilo Kehrer (pubalgie) et Juan Bernat (genou) poursuivent leur rééducation.