Nice a repris sa marche en avant en L1. Et de belle manière. Tenus en échec par Lille le weekend dernier, les Aiglons ont déroulé à Angers (0-3), grâce à Rony Lopes (13e), Pierre Lees-Melou (23e s.p.) et Hicham Boudaoui (77e). Les protégés de Patrick Vieira ont fait déjouer une formation angevine, qui restait sur une belle victoire à Rennes. L'OGCN pointe à la quatrième place. Mais conclut ce dimanche avec un gros bémol quand même : Dante est sorti sur civière après s'être blessé au genou.

Metz continue de plutôt bien s’accoutumer à l’absence d’Ibrahima Niane. Une semaine après leur succès contre Saint-Etienne (2-0), les Grenats ont profité du premier but en Ligue 1 du jeune Lamine Gueye (1-0, 15e) pour entrer parfaitement dans leur match. La suite fut une question de solidarité puisque les hommes de Frédéric Antonetti se sont retrouvés en infériorité numérique juste avant la pause suite à un tacle dangereux de Matthieu Udol. Les Crocos ont ensuite dominé… à moitié, surtout dans les 20 dernières minutes. Car s’ils ont mis beaucoup de ballons chauds devant le but d’Alexandre Oukidja, à l’image d’une tête de Kévin Denkey au bout du temps additionnel, ils n’ont cadré… que deux frappes sur leur pelouse. Metz enchaîne un deuxième succès de rang et une sixième rencontre d’affilée sans défaite. Tout le contraire des Gardois, battus pour la troisième fois de suite et 18es.