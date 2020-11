Voilà un point qui les met enfin d'accord. Les irréconciliables voisins stéphanois et lyonnais se rejoignent sur la vacuité d'un derby sans supporter. Un Lyon – Saint-Etienne en pleine pandémie de Covid-19 et devant des tribunes vides, c'est une négation totale et absolue de tout ce qui fait l'essence même et la particularité de ce rendez-vous. "Le derby à huis clos, c'est absolument inimaginable, c'est le football dans ce qu'il a de plus triste", nous assure François, 36 ans de fidélité aux Verts, grand habitué de la tribune Sud avant la pandémie.

"C'est à se demander si ça vaut le coup d'être joué, lui répond le Bad Gones, Flavien. Quand on pense derby, on pense banderoles, on pense ambiance, on pense communion, on pense tifo. Là, on aura quoi ? Un silence de mort et des coaches qui gueulent sur leurs joueurs. Franchement, même si on gagne, ça n'aura pas du tout la même valeur." Un sentiment partagé par Thierry, membre des Canuts de l'OL qui résume la situation avec un certain sens de la formule : "Un derby à huis clos, c'est comme un camembert pasteurisé : c'est dégueulasse et sans saveur."

Le 8 novembre 2015, à Gerland, avant le derby Lyon - Saint-Etienne. Crédit: Panoramic

Comme un vulgaire Saint-Etienne – Bordeaux

S'il y a bien une rencontre en Ligue 1 qui brille d'abord par son environnement, c'est ce derby. "En 76, c'est vos pieds qui étaient carrés", "l'OL c'est comme le Beaujolais : commercial et dégueulasse", Fekir qui présente son maillot à Geoffroy-Guichard après son récital, Janot qui chambre Gerland en portant un maillot de l'AC Milan quelques jours après l'élimination de l'OL en C1 par les Italiens : la confrontation entre les deux ennemis a ceci de particulier qu'on en retient autant ce qui se passe sur le terrain qu'en dehors.

Banderoles lors de Saint-Etienne - Lyon Crédit: Getty Images

Le derby, c'est d'abord un folklore. "C'est 30% d'enjeux sportifs et 70% de chambrage, de petites histoires et de revendications régionales, continue François. Si on enlève les supporters, soit le sel et la raison d'être du derby, ça devient un anonyme match de L1, un vulgaire Saint-Etienne – Bordeaux." D'autant que les deux équipes ne jouent pas vraiment dans la même catégorie et se retrouvent, en revanche, en concurrence directe pour l'hégémonie régionale.

Aucune montée en pression, aucun engouement

C'est une tension qui monte toute la semaine jusqu'à l'explosion le dimanche soir dans le vacarme d'un stade rempli à ras bord. Peu importe les classements, peu importe les situations sportives, peu importe les joueurs. Le cérémonial est toujours le même… sauf cette année. "Il n'y a absolument aucune montée en pression, témoigne Paul Rivolier, journaliste pour le site En vert et contre tous. Le contexte sanitaire n'aide pas bien sûr mais l'engouement est nul. Il n'y a rien qui te fait dire que ce sera la guerre dimanche."

Supporters lyonnais lors du derby Crédit: Getty Images

Seule une banderole à l’Etrat plantée par les supporters des Verts ("Pas le droit à l’erreur, respectez nos couleurs") rappellent les joueurs à leurs devoirs. Mais, confinement oblige, ils ne pourront pas accompagner le départ du bus pour soutenir une dernière fois les leurs. Si la rencontre perdra de son intérêt dimanche, elle n'a déjà plus la même saveur ces dernières années depuis que les supporters visiteurs n’ont plus de droit de cité à Geoffroy-Guichard ou au Groupama Stadium.

"Moi, j'aimais voir les Stéphanois arriver dans notre stade, j'aimais sentir leur fierté et la nôtre, se souvient Thierry. Ca nous galvanisait. Et puis, j'aimais voir la détresse dans leurs yeux lors de nos victoires. Et ça devait être pareil de leur côté." Cette année, tout le monde observera le triste spectacle devant sa télévision. Et Flavien de se lamenter : "On verra si j'ai le cœur à l'allumer."

