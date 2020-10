"On ne fait pas un bon début de saison, on est l'OL, on doit être en haut du classement", a repris son coéquipier Maxence Caqueret en conférence de presse. Un point sur lequel Juninho, directeur sportif des Gones, ne pouvait que le rejoindre. "C'est encore un mauvais résultat, a pesté le Brésilien. On a rencontré une équipe solide, qui a bien défendu. Si on avait plus de points, on n’aurait peut-être pas regretté le nul ce soir. Mais au vu des circonstances… Oui ça m’inquiète, sept points en championnat ça inquiète, dire l’inverse serait mentir".