Actuellement cinquième de Ligue 1, l'Olympique de Marseille est en ballotage favorable pour la qualification en Ligue Europa. Ainsi, Jorge Sampaoli souhaite finir la saison avec un groupe totalement concerné, et certains joueurs dont l'avenir semble scellé du côté l'OM en ont fait les frais. Selon les informations de RMC Sport , Valère Germain, Saîf-Eddine Khaoui et Michaël Cuisance ont été écartés par Jorge Sampaoli depuis mercredi.

Si les ex-Monégasque et Caennais sont en fin de contrat avec Marseille le mois prochain, le milieu de terrain de 21 ans ne sera pas conservé et retournera au Bayern Munich, où il est lié jusqu'en juin 2024. Après un début de saison timide, Michaël Cuisance a trouvé le chemin des filets à deux reprises face à Rennes (1-0) et contre Brest (3-1) pour les deux premiers matches de Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM... qui ne lui fait plus confiance depuis trois rencontres.