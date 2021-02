" J'ai suivi bêtement, comme un âne ". A la barre, les supporters de l'OM se succèdent et tentent de se justifier devant le tribunal correctionnel de Marseille , où 14 d'entre eux comparaissent mercredi pour les incidents survenus le 30 janvier à la Commanderie . " Je ne pensais pas que ça allait dégénérer autant , assure Mehdy, un chômeur de 25 ans en polaire bleue. J'ai pris des photos, je me suis dit : ' C'est le moment de voir la Commanderie de l'intérieur '". " La prison, c'est vraiment horrible, je ne sors pas de ma cellule ", ajoute le jeune homme qui reconnaît avoir participé à la manifestation mais nie toute dégradation.

Âgés de 19 à 37 ans, les 14 prévenus, dont 4 comparaissent détenus, viennent de Marseille pour une minorité, et d'ailleurs en France pour la plupart : Arles, Mâcon, Haute-Marne ou région parisienne. Poursuivis pour avoir participé à un groupement en vue de préparer des violences ou dégradations de biens, et pour certains pour avoir commis des dégradations en réunion, ils encourent 5 ans de prison et 75.000 euros d'amende.

"Ce dossier est vide", a estimé, pour sa part, en marge de l'audience, Me Nicolas Besset, qui défend deux prévenus et estime les suites judiciaires "complètement disproportionnées". L'enquête a conduit à l'interpellation de cinq autres supporters qui seront jugés le 22 mars dont Christophe Bourguignon, responsable des Ultras (CU84). Depuis, la pression autour du club marseillais n'est pas retombée : réunis il y a quelques jours pour une rare conférence de presse commune, les six groupes de supporters ont de nouveau demandé le départ de Jacques-Henri Eyraud. La direction du club, elle, a menacé de rompre la convention qui lie l'OM et les six associations.