Ils avaient au moins l'excuse du calendrier. Après avoir battu Paris au Parc au terme d'un vrai combat (0-1), l'OM avait lâché quatre points au Vélodrome face à Saint-Etienne (0-2) et Lille (1-1) en quatre jours. Cette fois, face à Metz, pas question de se cacher derrière son petit doigt. Pourtant, Marseille a encore livré une copie très pâle face à un adversaire, Metz, programmé pour jouer le maintien. Il a fallu attendre la dernière seconde du temps additionnel et un but de Morgan Sanson pour arracher un point miraculeux (1-1), comme face à Lille la semaine dernière. Avant cela, les Phocéens avaient traversé les 90 minutes comme des fantômes, incapables de mettre une quelconque pression sur les Lorrains.

Comme si les Marseillais n'avaient déjà plus de gaz. "On doit améliorer l'intensité", a noté André Villas-Boas. L'analyse de Morgan Sanson au micro de Canal Plus après la rencontre est sans concession : "Après le but encaissé, je ne sais pas ce qu'on fait, on dort un peu, a reconnu l'unique buteur marseillais du soir. On a de la chance, on égalise mais c'est compliqué." Dans le collimateur, l'animation offensive. Si Marseille avait surtout péché par maladresse face aux Verts, ils n'arrivent désormais plus à se créer d'occasions franches.

Il va falloir trouver des réponses rapidement

Face à Lille et Metz, la pauvreté de la prestation offensive et le manque d'inspiration de Florian Thauvin et Dimitri Payet ont lourdement handicapé le collectif : "On n'arrive pas à aller du gardien jusqu'au but en combinant ou alors très peu, a continué Sanson. Ca fait encore un match nul à la maison, perdre des points à domicile, c'est compliqué. On voulait faire mieux. Il va falloir trouver les réponses rapidement. C'est un ensemble collectif qu'il va falloir retrouver." Marseille ne parvient pas à prendre le jeu à son compte, à mettre le pied sur le ballon.

L’OM doit-il prolonger Thauvin et lui donner les clés de son avenir ?

Au grand regret de son capitaine, Steve Mandanda : "A domicile, on doit plus avoir le jeu et jouer en attaques placées, on a plus de mal qu'à l'extérieur, où on joue en attaque rapide avec un bloc plus bas." Et si le problème de l'OM s'appelait le Vélodrome après seulement deux points pris sur neuf possibles à domicile (et sept tirs cadrés en 270 minutes) contre un sans-faute (6/6) à l'extérieur. "Je ne peux pas laisser dire qu'il y a un syndrome Vélodrome, l'an dernier on n'a pas perdu énormément de matches, a rappelé le gardien marseillais. C'est comme ça, on n'a pas nos supporters, on a du mal à domicile, on en a conscience mais on continue à travailler."

"Ce n'est pas bon, la victoire à Paris semble déjà loin, a concédé André Villas-Boas. On ne peut pas se contenter de 2 points sur 9 (au Vélodrome), c'est insuffisant. C'est trop tôt dans la saison pour faire un bilan, là, il n'est pas positif." C'est certain. Ce but de Sanson dans les dernières secondes a étouffé un début de crise à Marseille mais il ne doit pas effacer l'essentiel : l'OM a très mauvaise mine en ce début d'exercice.

