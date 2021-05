La course à la Ligue des champions bat son plein, entre Lyon et Monaco. Samedi, l’OL a mis la pression sur l’ASM, qui jouera son match de la 36e journée de Ligue 1 ce dimanche à Reims. Les Lyonnais sont de retour sur le podium, grâce à leur succès 4-1 face à Lorient, acquis à domicile. Et non sans mal, malgré ce que le score pourrait faire croire. Pour débloquer la situation (il y avait 0-0 à la pause), les Gones ont pu compter sur… le soutien de leurs supporters, malgré le huis clos.

Le rendez-vous avait notamment été fixé par le groupe de supporters des Bad Gones, jeudi via les réseaux sociaux. Et des fans inconditionnels du club rhodanien ont répondu présent. Ce que les joueurs lyonnais n'ont pas manqué de saluer, allant directement les remercier, à l'issue de la rencontre.

Ligue 1 L'OL écrase Lorient et grimpe sur le podium IL Y A 2 HEURES

Ils viennent souvent nous encourager malgré les restrictions

Remerciements également prononcés au micro de Canal Plus par Houssem Aouar, titulaire pour la première fois depuis le 13 mars en L1, et auteur de l'ouverture du score : "Ces derniers temps, ils viennent souvent nous encourager malgré les restrictions (dues à la crise sanitaire NDLR). On se doit de les remercier pour ce qu’ils font pour nous."

Léo Dubois abonde : "C’était top, également, d’avoir les supporters. On les a entendus pousser. Merci à eux." La plus belle des récompenses que peuvent leur offrir les joueurs de Rudi Garcia, c'est une qualification pour la C1. Mais cela ne dépend plus seulement d'eux.

Placard, finale et préparation physique : Giroud et ce danger qui guette les Bleus

Ligue 1 L'OL écrase Lorient et grimpe sur le podium IL Y A 2 HEURES