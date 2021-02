Avec une autre absence, celle de Marco Verratti (touché à une hanche), "Poche" a également choisi de débuter avec Julian Draxler. Il s'agit de la première titularisation de l'Allemand en championnat depuis le 24 octobre. Troisième à deux points du leader Lille, le PSG doit s'imposer pour rester dans la course au titre. Les Parisiens évolueront avec leur nouveau maillot "third" rose et violet, avec leurs noms écrits en mandarin, pour célébrer le nouvel an lunaire célébré en Asie.