La défaite du PSG face à Manchester United (1-2) mardi en Ligue des champions semble avoir ravivé les tensions au sein du club parisien. Des tensions qui datent du mercato estival, pas assez abouti selon certains cadres du vestiaire. D'après les informations de L'Equipe , Marquinhos, Neymar, Kylian Mbappé ont sollicité Leonardo, avant le 5 octobre, pour organiser une réunion afin de débattre sur la qualité de l'effectif. Les trois joueurs ont fait part au dirigeant brésilien de leur inquiétude face à l'appauvrissement de l'effectif. Après les départs non compensés d'Edinson Cavani, Thomas Meunier, Thiago Silva et Eric-Maxim Choupo-Moting, ces joueurs ne comprenaient pas l'inactivité de la direction parisienne durant le marché des transferts.

En fin de mercato, Alessandro Florenzi, Danilo, Rafinha et Moise Kean ont rejoint les rangs du club de la capitale. Insuffisant selon certains cadres. " Ce sont peut-être des joueurs suffisants pour jouer la L1, mais ils ne vont pas apporter grand chose à une équipe qui vise la victoire en C1 ", indique un proche d'un titulaire du PSG à L'Equipe . Toujours selon le quotidien, d'autres joueurs continueraient de pointer un décalage entre les ambitions exprimées par le club et les moyens mis en oeuvre pour les atteindre.

Ces inquiétudes, Thomas Tuchel les partageraient toujours en privé. L'entraîneur allemand souhaitait recruter Antonio Rüdiger et Luis Suarez cet été. Tout comme un remplaçant à Juan Bernat, gravement blessé à un genou, et Thiago Silva. A chaque fois, il s'est opposé au refus de Leonardo. Avant la réception d'Angers, début octobre, Thomas Tuchel avait pointé publiquement ces manques. Avant d'être recadré sèchement par son directeur sportif. Déjà dos au mur en C1, le PSG doit obligatoirement l'emporter sur la pelouse de l'Istanbul Basaksehir mercredi prochain pour se relancer dans son groupe. Et apaiser les tensions au sein du club.