Au cours de ce mercato, Thomas Tuchel a laissé éclater au grand jour ses désaccords avec Leonardo, en termes de recrutement. " Si ça reste comme ça , on ne peut pas parler des mêmes objectifs, indiquait l'Allemand jeudi avant les arrivées de Kean et Danilo . Peut-être qu'on peut y arriver mais on ne peut pas demander les mêmes choses à une équipe réduite parce qu'on doit se battre avec Manchester City, avec Liverpool, avec l'Atlético, avec l'Inter, qui ont été très forts sur le mercato ."

Des propos qui ont provoqué la colère de Leonardo après PSG-Angers (6-1) vendredi dernier. "On n'a pas aimé la déclaration de (Thomas) Tuchel. Le club n'a pas aimé, moi je n'ai pas aimé personnellement. Je pense qu'il faut comprendre le moment qu'on vit tous, avait assuré le directeur sportif. Mais le club a toujours été clair. Si quelqu'un n'est pas content, c'est facile on parle et il n'y a aucun soucis. Mais s'il décide de rester, il doit respecter la politique sportive, les règles internes et le moment dans lequel se trouve le club."