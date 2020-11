Vendredi, le Paris Saint-Germain a indiqué que son capitaine Marquinhos serait absent face à Bordeaux samedi soir (21h00), pour une "petite alerte" aux adducteurs. Mais comme attendu, le club francilien devra aussi faire sans Keylor Navas et Layvin Kurzawa, qui ont ressenti "quelques douleurs" à l'entraînement. Les trois joueurs rejoignent ainsi Abdou Diallo (suspendu), Julian Draxler (reprise), Thilo Kehrer et Juan Bernat (soins) dans la colonne des absents. L'indisponibilité du gardien costaricien doit propulser dans le onze de départ l'Espagnol Sergio Rico, qui a joué deux rencontres de championnat cette saison.

Du côté des retours, Thomas Tuchel retrouve dans son groupe Mauro Icardi et Idrissa Gueye, respectivement remis d'une blessure à un genou et aux ischios. Le buteur argentin n'a plus joué depuis le 5 octobre en Ligue 1. Le technicien allemand a indiqué vendredi qu'il pourrait lui "donner quelques minutes" contre Bordeaux. "Ca fait trop longtemps (d'absence) pour un joueur comme Mauro, qui vit pour marquer", a-t-il indiqué.