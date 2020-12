Le PSG a peut-être perdu bien plus qu'un match dimanche face à l'OL (0-1). Il pourrait aussi avoir perdu Neymar pour un long moment. Le Brésilien s'est blessé dans le temps additionnel dans un duel avec Thiago Mendes. La cheville de l'attaquant parisien a tourné sur un tacle de son compatriote, expulsé après l'intervention du VAR. En larmes et criant de douleur, Neymar a été évacué sur une civière. Le club de la capitale devrait publier un communiqué pour annoncer la nature et la gravité de la blessure de sa star. Mais les images sont inquiétantes.