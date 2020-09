André Villas-Boas aime les informations claires, nettes et précises. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille a eu l'occasion de le rappeler à deux jours d'affronter le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Le technicien portugais a effectivement fait savoir qu'il n'appréciait pas beaucoup manquer de visibilité sur le groupe dont pourrait disposer Thomas Tuchel, dimanche.

Jeudi, le technicien parisien avait dû se priver de sept éléments majeurs (Mbappé, Neymar, Icardi, Navas, Paredes, Marquinhos et Di Maria), tous testés positifs à la Covid-19.

Avant PSG-OM, Payet persiste et signe : "Ce tweet, ça m'a beaucoup fait rire"

"Ce qui nous gêne, c'est le manque d'informations sur les quinze jours, a expliqué Villas-Boas en conférence de presse. On a des incertitudes sur les joueurs que le PSG va récupérer et c'est problématique. Même si dans tous les cas, il ne seront pas à 100% - on est bien placés pour le savoir. Mbappé est forfait mais les autres, je ne sais pas."