"Je n’ai même pas parlé de ça avec lui, ça me parait évident qu’il n’a pas pu dire ça. Sans tomber dans les clichés, on vit tous ensemble, avec des Africains, des Asiatiques, et le groupe vit très bien", a poursuivi l’ex-Nantais. Avant que Villas-Boas n’enchaîne, toujours dans le même ton : "On est aux côtés du joueur, à la recherche de la vérité. On est sûr qu'Alvaro n'est pas raciste. L'OM représente la multiculturalité".