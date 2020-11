L'entraîneur allemand n'a pas du tout goûté l'attitude de ses hommes. Mais alors pas du tout : " Ce n'est pas possible de faire un match de ce niveau-là , a-t-il réagi un brin désabusé au micro de nos confrères de Canal Plus. Je ne comprends pas pourquoi on manque de sérieux, pourquoi on ne prend pas nos responsabilités. En deuxième période on a manqué de tout : discipline, efforts, attitude. On a mérité de perdre la seconde mi-temps. C'était pire qu'à Monaco. En deuxième période, on a vraiment manqué de sérieux, d'efforts, de discipline, d'attitude. "

A quatre jours de son rendez-vous le plus important de la saison, Paris ne s'est effectivement pas facilité la tâche en présentant une équipe coupée en deux, incapable, à l’image d’un Mbappé d’une maladresse confondante, de tuer le match et, beaucoup plus inquiétant, sans jambe en seconde période. Tuchel n'est pas le seul inquiet. Interrogé en fin de match, Neymar nourrit les mêmes craintes : "On a fait un match timide, on a réussi à marquer des buts, mais on a manqué certains détails qu'on doit améliorer dans un championnat où, d'habitude, on arrive à gagner beaucoup de matches, a analysé le Brésilien. Si on n'y parvient pas, ça sera compliqué en Ligue 1 et aussi en Ligue des champions. Mercredi on va essayer de faire notre meilleur match, de bien jouer mais on doit améliorer certains détails : on doit jouer davantage en équipe, on doit mieux s'organiser et sinon ça va être difficile."