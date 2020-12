Le Stade Rennais retrouve bel et bien des couleurs. Ce dimanche, les hommes de Julien Stephan ont signé une troisième victoire de rang en Ligue 1, à l'occasion du derby breton qui les opposait à Lorient (0-3). Grâce aux buts de Damien Da Silva (23e), Benjamin Bourigeaud (70e) et Martin Terrier (76e), les Rouge-et-Noir se sont offerts le droit de grimper à la cinquième place du classement et devancent désormais Monaco et Montpellier, deux concurrents directs dans la course à l'Europe. Pour Lorient (19e), la lutte pour le maintien s'annonce en revanche bien compliquée.

En l'espace d'une semaine, les partenaires d'Eduardo Camavinga auront presque réussi à faire oublier plus d'un mois de disette. Alors qu'ils n'avaient plus remporté un match depuis le 31 octobre, les Rennais s'étaient brusquement réveillés face à Nice le 13 décembre dernier (0-1), avant d'enchaîner avec un deuxième succès contre l'OM ce mercredi (2-1). Et pour valider l'adage "jamais deux sans trois", ils ont poursuivi ce dimanche par une victoire face à Lorient (0-3) dans un derby breton déséquilibré.

Face à des Merlus incapables de marquer lors de sept de leur huit dernières sorties, les Rennais ont eu un peu de mal à entrer dans la partie. Mais une fois mis sur les rails par l'ouverture du score de Damien Da Silva (0-1, 23e), ils n'ont plus jamais été inquiétés. Dominateurs dans le jeu, les visiteurs ont été particulièrement à leur aise lors du second acte de la rencontre, scellant leur succès grâce à deux nouveaux buts signés Bourigeaud (70e) et Terrier (76e), ce dernier s'offrant une entrée en jeu particulièrement convaincante.

Maouassa sort sur blessure

Seule ombre au tableau toutefois, la sortie sur blessure d'un Faitout Maouassa touché à l'épaule et obligé de quitter ses partenaires le bras en bandoulière (77e). Un coup dur qui n'empêchera pas Julien Stephan et ses protégés de savourer ce retour en forme, eux qui occupent désormais la cinquième place du classement, à égalité de points avec Marseille (4e, 28 points). Et sans forcément regarder vers le haut, l'important est peut-être aussi d'avoir réussi à repasser devant Montpellier (6e) et Monaco (7e), deux candidats directs dans la course à l'Europe.

Les Lorientais participeront de leur côté à une toute autre course, puisqu'ils semblent destinés à lutter pour le maintien. Dix-neuvièmes du classement avec trois points de retard sur Reims (17e), les protégés de Christophe Pelissier vont devoir trouver au plus vite la formule qui leur permettra de se sauver. Avec seulement trois succès en seize sorties en championnat cette saison, le challenge s'annonce particulièrement ardu. Ce dimanche, deux clubs bretons aux destins opposés se sont croisés.

