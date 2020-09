Le patron de ce début de saison, c'est bel et bien Rennes. A l'occasion de l'affiche de la 5e journée de Ligue 1, les Bretons ont pris le meilleur sur Saint-Etienne, avec la manière, dans un Geoffroy-Guichard loin d'être bouillant car réduit au huis clos (0-3). Plus entreprenants et précis dans la construction de leurs actions, les hommes de Julien Stéphan confirment leur excellente forme du moment, avec un quatrième succès de rang. Il leur permet de prendre la tête du classement, avec deux points d'avance sur Lille. Pour Saint-Etienne, c'est la fin de l'euphorie.

Ligue 1 Saint-Etienne avec Fofana sur le banc, Rennes démarre sans Raphinha IL Y A 3 HEURES

Le premier choc au sommet de cet exercice 2020/2021 de Ligue 1 n'était pas celui attendu. Mais l'enjeu du face-à-face entre Rennes et Saint-Etienne était pourtant la première place. C'est pour cette raison que les fougueuses équipes ont joué la carte de l'attaque, livrant un match plaisant et relativement équilibré. Il fallait néanmoins qu'il bascule dans un camp ou dans l'autre, et c'est donc le Stade Rennais, solide et en confiance, qui a fini par être récompensé de sa prestation supérieure. Avec un corner parfaitement tiré, Benjamin Bourigeaud a offert l'ouverture du score à Nayef Aguerd, auteur d'une tête décroisée imparable (0-1, 33e).

Rennes, tout en contrôle

Saint-Etienne s'est longtemps contenté de jouer dans la profondeur, en voulant punir dans le dos de la défense adverse. Mais, trop souvent, les Verts ont pêché par précipitation. Ils ont quand même failli relancer la partie dès l'entame de la deuxième période, quand Arnaud Nordin a repris une frappe puissante d'Yvann Maçon repoussée sur lui (48e). Après intervention du VAR, le but a été annulé pour une position de hors-jeu au départ du tir. Cette situation malheureuse aurait pu donner des idées aux Stéphanois, qui ont cédé une nouvelle fois face à Serhou Guirassy. Après avoir loupé un ciseau (7e) et buté sur Jessy Moulin (30e), l'attaquant de Rennes a inscrit son troisième but de la saison avec une belle reprise derrière la jambe d'appui (0-2, 54e).

Plus d'infos à suivre...

Ligue 1 Un match de fou, une course poursuite haletante : Saint-Etienne, leader frustré 20/09/2020 À 16:54