Privé du déplacement sur la pelouse d'Angers à cause du covid-19, Mauricio Pochettino a dû se dire qu'il y a encore du boulot pour façonner son PSG. Pas aidés par les conditions climatiques, les Parisiens n'ont pas montré grand-chose face à des Angevins bien mal payés. Entreprenants d'entrée, les hommes de Stéphane Moulin se sont même permis de vite solliciter Keylor Navas, auteur d'une belle claquette sur une frappe en première intention de Pierrick Capelle (2e). Le PSG a mis un peu trop de temps à rentrer dans la rencontre, laissant à ses maestros le soin de provoquer l'étincelle, souvent vainement. Problème ? On n'a pas assez vu Angel Di Maria et Moise Kean, tandis que Kylian Mbappé est toujours l'ombre de lui-même. Le Français a par exemple loupé un duel face à Paul Bernardoni (55e).

Le PSG peut s'estimer heureux de ne pas avoir encaissé un but face à ce SCO toujours aussi séduisant et solidaire, celui-là même qui a fait plier Lille pour la reprise. Les Parisiens comptent dans leur rang un immense gardien et Navas l'a encore prouvé en écœurant Loïs Diony avec un arrêt réflexe à bout portant (51e). Quelques minutes plus tard, c'est Layvin Kurzawa qui a joué les sauveurs, et plutôt deux fois qu'une. En défense, il a dévié un tir puissant qui partait bien de Stéphane Bahoken (64e). En attaque, il s'est fendu d'une belle reprise de volée sur un centre contré d'Alessandro Florenzi (0-1, 70e). Bizarrement, tout va mieux quand les latéraux participent.