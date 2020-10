"Bouna, je ne peux pas me permettre de l'annoncer officiellement, mais oui, il a une offre du Bayern et l'offre inclut la cession de Cuisance", a dit AVB. L'arrière-droit devrait être transféré pour une dizaine de millions d'euros et un contrat de quatre ans, selon plusieurs médias, La Provence, L'Equipe et RMC. Il était attendu dimanche soir en Bavière. L'OM, qui cherche à développer le "trading" joueurs, la revente avec bénéfices, ferait une bonne opération avec Sarr, payé 1,5 M EUR à Metz en 2015.