Après avoir digéré la finale perdue de Ligue des champions, le PSG peut (et doit) désormais se concentrer sur la nouvelle saison. Et Leonardo, lui, doit réaliser un mercato express pour pallier les départs, notamment ceux de Thiago Silva et Edinson Cavani. Pour remplacer son désormais ex-capitaine, le club de la capitale pourrait étudier la piste Milan Skriniar, sur le départ du côté de l'Inter Milan.

Depay : "On n'a pas peur et les joueurs de la Juventus le savent"

Selon les informations de Sky Italia , un intermédiaire est actuellement au travail concernant ce possible transfert. " Mais aucune offre n'a encore été faite à l'Inter, et aucun contact n'est d'ailleurs à signaler ", précise la chaîne transalpine. Titulaire pendant toute la première partie de saison, l'ex-défenseur de la Sampdoria avait perdu sa place lors du rush final des Nerazzurri au profit de Diego Godin.

Pour son attaque, Leonardo aurait activé la piste... Memphis Depay. D'après France Football, le dirigeant brésilien s'est en effet récemment renseigné en vue d'un possible transfert. Pour rappel, le capitaine de l'OL est en fin de contrat dans un an. Un élément qui pourrait pousser les Gones à s'en séparer dès ce mercato estival afin de monétiser son départ. "Je suis là depuis 4 ans, c'est vraiment bien pour moi, les gens sont gentils et je suis capitaine. Après, vous devez penser à votre carrière, à vos ambitions et comme on le sait, cette saison, il n'y a pas de Ligue des champions donc c'est très dur à accepter", avait expliqué Depay vendredi dernier après son triplé face à Dijon. De quoi laisser la porte ouvertue à toutes les possibilités...