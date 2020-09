Un mois après son arrivée à Chelsea, Thiago Silva n'a toujours pas oublié le PSG et les huit années qu'il a vécues dans le club de la capitale. Une ère qu'il aurait pu prolonger. Mais la communication avec Leonardo, le directeur sportif parisien, n'a pas permis au Brésilien de prolonger son contrat. "C'est une situation qui m'a énervé. La manière dont cela a été conduit ne m'a vraiment pas plu. Même s'il y avait le confinement, les choses auraient dû se faire différemment. J'étais au Brésil, en quarantaine, quand Leonardo m'a appelé pour me dire qu'à cause de la pandémie et des difficultés... (Il s'interrompt.) Non, d'abord, il m'a demandé si j'étais OK pour continuer deux mois de plus afin de disputer un éventuel Final 8", a-t-il indiqué dans France Football.

Une proposition que l'ancien défenseur du Milan AC a acceptée. Sans que Leonardo ne lui propose plus. "Il m'a répondu que le club n'irait pas au-delà de ces deux mois. Ça aurait dû se faire différemment, a-t-il renchéri. Toute ma carrière au PSG, j'ai donné le maximum, je n'ai jamais triché. C'est comme si trois matches durant le Final 8 avaient tout changé ? Et tout ce que j'avais réalisé pendant ces huit ans, ça ne comptait plus ? Ce n'est pas cohérent. Leo a fait ça de façon maladroite et précipitée. Pas seulement avec moi d'ailleurs." Le nouveau joueur de Chelsea pointe ainsi la gestion du cas Edinson Cavani, "le meilleur buteur de l'histoire du PSG", parti libre le 30 juin dernier.

Je vais continuer à supporter le PSG qui restera à jamais dans ma vie

Thiago Silva regrette de ne pas avoir pu saluer une dernière fois les supporters du PSG au Parc des Princes à l'occasion d'un match officiel. "C'est terrible de ne pas avoir pu ressentir une dernière fois l'affection des fans. Ça me fait mal, confie-t-il. Je vais continuer à supporter ce club qui restera à jamais dans ma vie. Ensuite, pourquoi ne pas revenir dans quelques années pour disputer un dernier match ? On pourrait organiser un match amical entre le Fluminense et le PSG, non ?" Jeudi, ce sera le tirage au sort de la phase de poules de Ligue des champions. Le PSG et Chelsea seront respectivement dans les chapeaux 1 et 2. Le destin pourrait permettre à Thiago Silva de retrouver le Parc des Princes plus tôt que prévu.

