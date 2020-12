A force, voilà qui devient une habitude. Médiocre, parfois épouvantable, en milieu de semaine sur la scène européenne, l'OM se ragaillardit le week-end dans une Ligue 1 qui correspond davantage à son niveau du moment. Quatre jours après une nouvelle déculottée en Ligue des champions (Manchester City, 3-0), les Phocéens ont livré l'une de leurs prestations les plus abouties de la saison face à un adversaire direct, ce qui ne gâte rien, l'AS Monaco (2-1). Un sixième succès consécutif en L1 (!) qui leur permet de revenir à un point du leader parisien qui compte un match en plus.

Pas toujours convaincant dans le jeu, Marseille a cette fois concilié le fond et la forme. De quoi susciter les louanges dithyrambiques d'André Villas-Boas. "La première période a été très bonne, a commenté le Portugais. On a maîtrisé le ballon et on leur a posé des difficultés avec le losange. On a été extraordinaires (…). Emotionnellement ça a été très dur avec la fin de l'aventure européenne. Alors faire une prestation comme ça, je dis bravo à l'équipe."

L'objectif est clair, c'est d'aller en C1

Mené par un formidable duo Dario Benedetto – Florian Thauvin, tous deux buteurs et passeurs décisifs, le collectif a un peu tiré la langue après la pause. Mais l'essentiel était assuré. "Les mecs étaient extrêmement fatigués, on est rentrés à 4h30 du matin de Manchester, a continué AVB. C'est une victoire très, très importante pour nous avec en plus ce week-end le match entre le PSG et Lyon. Je suis très, très content." En attendant les matches de dimanche, ce succès place l'OM, qui peut toujours compter sur ses deux matches reportés pour grignoter, en deuxième position, quatre points devant l'ASM. C'est dire s'il peut agir comme un tournant dans la saison.

OM - Monaco : La joie des Marseillais, vainqueurs 2-1 au Vélodrome. Crédit: Getty Images

Marseille peut-il viser encore plus haut ? L'écart avec les Parisiens, en terme de moyens ou d'effectifs, est immense. Mais d'un point de vue strictement arithmétique, alors qu'un tiers du championnat a été joué, tout reste possible. "On est ambitieux, on se le doit quand on est à l'OM, s'est aventuré Valère Germain. L'objectif est clair, c'est d'aller en C1 et d'y faire mieux que cette saison. Parler d'aller encore plus haut, c'est créer beaucoup d'attentes. Paris doit être champion. S'ils ont un accident, des équipes essaieront d'en profiter et on en fera partie."

Avec un fort vent dans le dos, l'OM est sur la meilleure série du moment parmi toutes les équipes du haut de tableau (six victoires de suite). Et la progression est nette depuis la convaincante victoire face à Nantes (3-1) fin novembre. "On démontre une grosse force de caractère, savoure le coach de l'OM. On avait établi un minimum et un maximum de points à prendre pour les quatre derniers matches avant la trêve. On est à trois. Douze c'est très dur, mais huit ou neuf ça serait formidable." Mais comme rien ne résiste à l'OM depuis quelques mois…

