"Ils ont manifesté de l'intérêt, mais d'autres clubs également. Et il n'y a rien de fait, a souligné Memphis Depay, qui ne se ferme aucune porte. Je veux aller dans l'un des deux ou trois meilleurs clubs des cinq grands championnats. Où ce sera, je ne sais pas encore, ce n'est pas encore clair, mais c'est mon objectif." Son avenir est-il lié à Ronald Koeman dont la place sur le banc du Barça est loin d'être assurée la saison prochaine ? "C'est une question pour eux (ndlr : le Barça), pas pour moi", a répondu le Néerlandais.

Après avoir écarté son agent, le capitaine lyonnais veut être aux manettes pour négocier son futur contrat et l'a fait savoir. "Aujourd'hui, je suis libre, donc la négociation ne devrait pas être trop difficile, ma mère pourrait le faire ! Je veux montrer mes qualités dans le plus grand club possible, dans le plus grand championnat possible. Je suis prêt à passer un cap", a-t-il souligné. Avant de se consacrer pleinement à son futur club, Memphis Depay a tenu à rendre hommage à l'OL, qu'il a rejoint en janvier 2017.

Je n'ai aucun regret d'être venu à Lyon

Je n'ai aucun regret d'être venu à Lyon. Ce sera dans mon coeur, une partie de ma vie. Venir ici a été une très bonne décision, a-t-il indiqué. A Manchester United, j'avais perdu ma joie, et mon football. Ici, je les ai retrouvés." , a-t-il indiqué.." Quatre ans après son départ des Red Devils , Memphis Depay s'apprête à retrouver un nouveau poids lourd du foot européen dans les prochaines semaines.

