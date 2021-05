Depay serait à la recherche d'une maison à Barcelone

"Depay cherche une maison". Ce mardi matin, El Mundo Deportivo a consacré sa Une au dossier Memphis Depay, qui chercherait à s'installer en Catalogne. Le quotidien espagnol assure que l'attaquant néerlandais serait venu à Barcelone ces derniers jours pour visiter des logements. En fin de contrat avec l'OL à l'issue de la saison, Memphis Depay est suivi par le club catalan depuis un an. L'opération avait failli se réaliser l'été dernier, mais le Barça n'avait pas la surface financière nécessaire pour la concrétiser.

Notre avis : Ronald Koeman apprécie Memphis Depay et à moins d'un revirement de situation de dernière minute, le Lyonnais devrait prendre la direction des Blaugrana la saison prochaine.

Transferts Les 6 infos mercato qui vous ont échappé lundi HIER À 16:34

Ronaldo pourrait finir au Sporting Portugal

Selon les informations du média portugais Record, Cristiano Ronaldo envisagerait de finir sa carrière au Sporting Lisbonne, là où le quintuple Ballon d'Or a effectué ses débuts en professionnel. Transféré à la Juventus Turin en 2018, le Portugais est sous contrat avec la Vieille Dame jusqu'en juin 2022. Ces dernières semaines un éventuel retour à Manchester United ou au Real Madrid a notamment été évoqué.

Notre avis : L'idée de boucler la boucle en Liga NOS est plausible mais pas dans l'immédiat tant le joueur est encore au sommet.

Victime du plan bancal de la Juve : Comment Ronaldo est pris au piège

Un an de plus pour Bale à Tottenham ?

Prêté depuis l'été dernier à Tottenham, Gareth Bale retrouve l'efficacité. Depuis le début de l'exercice 2020-21, le Gallois a inscrit 14 buts et délivré 3 passes décisives toutes compétitions confondues. Des statistiques qui pourraient le convaincre de rester chez les Spurs ? D'après The Daily Mail, Tottenham aurait une option pour prolonger le prêt de Gareth Bale (sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2022) pour une saison supplémentaire.

Notre avis : Le Real Madrid cherche à se débarasser de Gareth Bale mais voudra retomber un minimum sur ses pieds. En effet, les Merengue ont déboursé 100 millions d'euros pour se l'offrir à l'été 2013.

Chelsea et Manchester United lorgnent Lewandowski

Robert Lewandowski est sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en juin 2023. D'après Bild, les discussions seraient en cours entre les dirigeants bavarois et Pini Zahavi, l'agent du Polonais. Ce dernier chercherait à augmenter le salaire de l'attaquant de 32 ans. En cas de statu quo jusqu'à cet été, Manchester United et Chelsea pourraient passer à l'offensive.

Notre avis : Cette saison, Robert Lewandowski a marqué 43 buts toutes compétitons confondues. Pas sûr que le Bayern Munich le laisse partir dès cet été...

BT Sport ne veut plus de la Premier League, la bulle des droits TV est-elle en train d'éclater ?

Daniel Alves voit Messi rester au Barça

Alors que son contrat se termine en juin prochain au FC Barcelone, Lionel Messi est sollicité par les Blaugrana pour prolonger mais aussi par le PSG. Mais selon son ancien coéquipier Daniel Alves, La Pulga pourrait rester en Catalogne. "Une fois, Lionel m’avait demandé de rester à Barcelone. 'Où seras-tu plus heureux qu'ici ?', m'avait-il dit. Finalement, je suis resté. Maintenant, je me souviens de cette conversation. Je n'ai toujours pas la réponse à sa question. Mais tous les joueurs qui ont quitté le club l'ont regretté", a indiqué l'ex-Parisien et Barcelonais au quotidien argentin Diario Olé. De son côté, ESPN Argentina assure que Lionel Messi a arrêté son choix.

Notre avis : Le retour de Joan Laporta à la présidence du Barça semble avoir rapproché Lionel Messi d'une prolongation de contrat. Mais rien n'est encore fait...

Javi Martinez et le Bayern Munich, ça s'arrêtera à la fin de saison

Le champion du monde espagnol 2010 Javi Martinez quittera le Bayern à l'issue de son contrat en fin de saison, après y avoir remporté deux Ligues des champions et huit Bundesliga en neuf saisons, a annoncé mardi le club munichois. A 32 ans, le milieu de terrain et le club "se sont mis d'accord pour ne pas prolonger le contrat, qui échoie au 30 juin". Aucune indication n'a été donnée sur la suite de sa carrière. "J'ai aimé ce club", a dit Martinez, "j'ai toujours tout donné pour lui. Le FC Bayern et ses fans resteront toujours dans mon coeur."

Notre avis : Une fin de contrat qui va permettre au Bayern de se renouveler. Pour Martinez, un retour à Bilbao semble le plus plausible.

Le PSG devrait régler un bonus pour Rafinha

Selon les informations d'El Mundo Deportivo, le PSG devra régler un bonus de 1,5 million d'euros au FC Barcelone. La cause ? Le quotidien espagnol assure que si le club de la capitale atteignait les demi-finales de la Ligue des champions, il devait alors payer ce bonus à l'ancien club du Brésilien. Cette clause serait encore valable pour la saison 2021-2022. Alors qu'il s'était engagé libre en octobre dernier, Rafinha pourrait finalement coûter 3 millions au champion de France en titre.

Notre avis : La bonne affaire annoncée au départ pourrait finalement peser lourd surtout que le Brésilien a peu de temps de jeu sous Mauricio Pochettino.

Transferts Les 5 infos mercato qui vous ont échappé ce week-end HIER À 18:00