Une saison et puis s'en va ? Hatem Ben Arfa ne devrait pas poursuivre sa carrière aux Girondins de Bordeaux, surtout après les déclarations du jour d'Alain Roche dans Sud Ouest . "(ndlr : la saison optionnelle)", a précisé le directeur sportif. Ainsi, sauf si le futur repreneur s'y oppose, l'ancien Marseillais ne portera pas le maillot des Girondins la saison prochaine.

Arrivé libre à Bordeaux en octobre dernier, l'international français de 34 ans a connu un retour plutôt satisfaisant lors de la première partie de saison. Auteur de deux buts et cinq passes décisives en Ligue 1 (ndlr : toutes ces statistiques ont été obtenues jusqu'en décembre dernier), le joueur formé à l'Olympique Lyonnais a plongé après la trêve hivernale en n'étant plus décisif et fréquemment remplaçant en fin de saison.