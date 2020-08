LIGUE 1 - Soucieux d'alléger sa masse salariale, l'Olympique de Marseille aurait invité Maxime Lopez, Kostas Mitroglou, Valère Germain, Kevin Strootman et Christopher Rocchia à trouver un autre club cet été selon La Provence.

Alors que ses finances ne sont pas au beau fixe, l'OM cherche à réaliser des beaux coups à bas prix dans le sens des arrivées, et à se séparer d'éléments trop coûteux. Dans son édition du jour, La Provence indique qu'André Villas-Boas veut se séparer de quatre éléments en fin de contrat en juin 2021 : Maxime Lopez, Kostas Mitroglou, Valère Germain et Christopher Rocchia. Sans oublier Kevin Strootman, dont le bail expire dans deux ans.

Pour Kostas Mitroglou, la situation n'a pas changé depuis son prêt infructueux au PSV Eindhoven. En manque d'efficacité cette saison en Ligue 1 (2 buts et 5 passes décisives), Valère Germain, est également invité à partir. Même son de cloche pour Maxime Lopez, suivi par le FC Séville selon la presse espagnole. Cependant, l'Olympique de Marseille ne lâchera pas le milieu de terrain qu'il a formé pour moins de dix millions d'euros.

Prêté un an et demi à Sochaux (L2), l'arrière gauche Christopher Rocchia ne fait pas non plus partie des plans d'André Villas-Boas. Kevin Strootman, dont le salaire de 500 000 mensuels jusqu'en juin 2023 est beaucoup trop coûteux pour les finances de l'OM, est lui aussi indésirable. La fin de l'été s'annonce mouvementée pour le club de la cité phocéenne.

