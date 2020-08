Car le défenseur central, mis à la porte du projet parisien par un Leonardo resté fidèle à sa ligne de conduite sur les trentenaires, atterrit dans un club expérimenté mais lancé sur un nouveau projet autour de Franck Lampard. Les Blues, après deux mercatos de frustration, ont décidé de mettre les moyens au service de leur nouvelle ambition : Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chillwell et Malang Sarr ont d’ores et déjà signé, en attendant Kai Havertz, la dernière pépite du football allemand.

A Londres, le Brésilien arrive donc avec des ambitions légitimes et un niveau franchement impressionnant lors du Final 8 lisboète. Son expérience, son sens tactique et sa capacité à faire grandir les plus jeunes à ses côtés en feront incontestablement l’un des piliers de ce nouveau Chelsea, décidé à aller enquiquiner Liverpool et Manchester City. On a connu des défis moins exigeants et franchement moins excitants pour des joueurs en fin de contrat à 35 ans…