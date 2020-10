L'avenir de Memphis Depay va se jouer ce lundi 5 octobre. En ce dernier jour de mercato estival, l'attaquant néerlandais pourrait finalement partir au FC Barcelone comme l'a annoncé Juninho, dimanche soir après Lyon-Marseille (1-1), une rencontre qu'il a débutée sur le banc de touche. " Memphis, c’est la dernière année de son contrat. Il est tombé d’accord avec le Barça, on ne s’en cache pas du tout ", a déclaré le directeur sportif des Gones dimanche soir au micro de la chaîne Téléfoot .

"Peut-être qu’il partira demain (lundi) au Barça mais il n’y a rien de sûr. Le joueur qui a le plus de chances de partir, c'est Memphis. Mais s’il reste, j’espère qu’il va nous aider à gagner des matchs", a-t-il ajouté. Cette déclaration du Brésilien remet donc en cause les affirmations de Jean-Michel Aulas. Il y a une semaine, le président lyonnais avait pourtant indiqué que Memphis Depay, Jeff Reine Adelaïde et Houssem Aouar avait jusqu'à samedi matin pour trouver un nouveau club.