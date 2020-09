Lors du dernier jour du mercato estival 2017, l'OM avait acheté Kostas Mitroglou pour 15 millions d'euros. Trois ans plus tard, alors que l'international grec de 32 ans n'a toujours pas convaincu dans la cité phocéenne, l'Olympique de Marseille ne souhaite pas refaire la même erreur en se précipitant sur un attaquant à la fin du marché des transferts. "On doit trouver le joueur que l’on apprécie à des niveaux sportif et économique pour renforcer le club. Si cela arrive, on saisira l’opportunité mais pas en prenant le premier joueur qui passe. Si on ne trouve pas le joueur opportun, ce n’est pas une nécessité vitale de recruter un attaquant", a déclaré mercredi Pablo Longoria.