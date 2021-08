C'est terminé. Cela fait quelques heures que la tendance va dans ce sens. Mais selon Sky Sports ou encore le radio espagnole Cadena Ser , le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid n'aura pas lieu. Et pourtant, le média britannique annonce que le club merengue était prêt à monter jusqu'à 220 millions d'euros pour l'arracher dès cet été au PSG ! Mais l'affaire ne s'est pas conclue alors que le temps presse et que Paris n'avait pas envie de lâcher l'ancien Monégasque. Notamment l'émir du Qatar, selon la Cadena Ser.

Sauf incroyable rebondissement dans les toutes dernières heures de ce mercato déjà historique, Kylian Mbappé devrait donc bien être encore à Paris cette saison. Pour former un trio incroyable avec Lionel Messi et Neymar. Et cela a de quoi couper le souffle à plus d'un fan. Tout comme le refus parisien si le montant annoncé est avéré !

Le Real va vite revenir à la charge

Ne pas vendre un joueur plus de 200 millions d'euros alors qu'il n'a plus qu'un an de contrat ! Cela semble dingue. Mais avec le PSG qui a réalisé un été hallucinant en récupérant Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma gratuitement, et en achetant Achraf Hakimi, on s'est habitué à ce genre de folies depuis des années.

Si Paris s'offre la perspective d'une saison palpitante, le PSG prend cependant aussi le risque de voir partir son champion du monde gratuitement en fin de saison, à la fin de son contrat. Ça n'a pas fait trembler Leonardo et les dirigeants qataris. La Cadena Ser, radio espagnole toujours bien informée, explique d'ailleurs que c'est l'émir du Qatar qui n'a pas voulu vendre Mbappé. Ce dernier n'aurait même pas daigné répondre au club merengue malgré une offre de 200 millions.

L'histoire n'est cependant pas finie. Et des deux côtés. L'une des missions principales du directeur sportif parisien sera maintenant de tout faire pour essayer de faire resigner Mbappé au moins un an. Pendant ce temps, le Real Madrid, qui s'est offert les services du Rennais Eduardo Camavinga , reviendra à la charge. Avec l'espoir de le récupérer sans débourser le moindre centime l'été prochain.

