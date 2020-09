Ce dernier indique que l’optimisme est de mise concernant la titularisation de l’ex-gardien du Real Madrid. Si les médecins donnent leur feu vert, le Brésilien et l’Argentin pourraient également débuter. Tuchel avait déjà décidé de titulariser Neymar et Di Maria contre Marseille malgré leur retour à l’entraînement seulement deux jours plus tôt. Une défaite dans le Classique plus tard, la situation comptable est encore plus alarmante et cette relative urgence devrait inciter le coach allemand à aligner la meilleure équipe possible.