Festival à La Mosson ! Montpellier et Strasbourg ont offert une orgie offensive qui s'est soldée sur une victoire des Héraultais (4-3). Andy Delort a été le grand artisan du succès montpelliérain avec un doublé en première période (13e, 31e) et une passe décisive pour le but décisif, et magnifique, de Gaëtan Laborde (68e). Auteur de l'ouverture du score (8e), Pedro Mendes a ensuite contribué à relancer les Alsaciens en provoquant deux penalties transformés par Kenny Lala (22e) et Habib Diallo (26e), tandis que Ludovic Ajorque avait égalisé juste avant la pause (45e). Le MHSC rejoint Monaco à la deuxième place du classement à Monaco, tandis que le Racing est 19e.