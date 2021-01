"On passe devant en termes de victoires, je suis honoré d'apporter ça au club". Léo Dubois ne s'y est pas trompé au micro de Téléfoot. La large victoire sur la pelouse de Geoffroy-Guichard (0-5) est importante à plus d'un titre pour l'Olympique Lyonnais. Non seulement, elle permet aux Lyonnais d'enclencher à nouveau la marche avant et de les maintenir à deux points du duo de leader mais elle offre aussi à l'OL, au moins jusqu'au prochain derby, l'avantage dans le bilan en Ligue 1 face à l'AS Saint-Etienne.