Ce mardi midi, il a évidemment été question de l'arrivée d'Arkadiusz Milik à l'OM. Mais pas seulement. Alors que les tensions sont vives entre Florian Thauvin et Dimitri Payet, et que le doute pèse sur l'avenir d'André Villas-Boas après quatre défaites consécutives, l'entraîneur marseillais a souhaité livré sa version des faits. Sur son cas personnel d'abord, le Portugais a voulu rappeler qu'il restait bien en poste. "Oui (à la question : allez-vous rester à coup sûr jusqu'à la fin de saison ?), sauf si Pablo (Longoria) veut me virer, a-t-il ajouté avec le sourire. Ça peut tomber aussi, quand on regarde ce qui se passe dans le monde du foot, ça peut se passer."