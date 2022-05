Faire payer les 15 dernières minutes d'un match, comptabiliser double les buts marqués de l'extérieur de la surface de réparation… Les propositions pour réformer le ballon rond et son mode de diffusion à la télévision ont afflué ces derniers mois pour s'adapter aux nouveaux modes de consommation du football et à un certain délaissement des jeunes pour le petit écran. Et si l'une des solutions n'existait-elle pas déjà ? Un feu indice chez vous: Tutululututututu. Les deux multiplex de Ligue 1 et de Premier League de 21 et 22 mai dernier ont provoqué un fort engouement. Le multiplex anglais a notamment réalisé sa meilleure audience pour le Championnat anglais sur Canal+ depuis janvier 2015 avec une moyenne de 544 000 spectateurs.

Ces enjeux sont fondamentaux et expliquent beaucoup du succès des multiplex", confie Arnaud Simon, président de Président In&Out Stories et ex-Senior Vice President Sport Europe du groupe Discovery. Lutte pour le titre en Angleterre, lutte pour la qualification en Ligue des champions, ou pour les barrages côté français , il faut dire que niveau enjeux les passionnés ne pouvaient pas demander mieux le week-end dernier : "", confie Arnaud Simon, président de Président In&Out Stories et ex-Senior Vice President Sport Europe du groupe Discovery.

"Le gros avantage des multiplex, c'est qu'ils vous permettent de recréer une intensité qui n'existe pas forcément pendant les matches mêmes. Ce sont des moments qui permettent d'avoir une expérience de suivi des rencontres plus intense", analyse Arnaud Simon qui estime qu'ils pourraient être multipliés dans la saison: "Aujourd'hui Amazon détient 80% des droits de la Ligue 1. Ils pourraient proposer ce service sur quatre matches, peut-être trois."

Tout comme le temps faible est l'ennemi du match, la routine est l'ennemi du championnat

Impossible en revanche de proposer un multiplex dit total (avec les 10 matches) en dehors de la première journée et/ou des deux dernières journées par équité sportive : "Il faut que tous les matches se jouent en même temps, pour qu'il n'y ait pas de calcul. Ce multiplex dit total ne peut avoir lieu qu'en tout début ou toute fin de saison. En revanche, si on parle de multiplex 'light', je ne vois pas de problème d'équité sportive."

Alors pourquoi ne pas envisager voir plusieurs multiplex de trois ou quatre matches dans la saison? "Les multiplex sont trop cadrés aujourd'hui. Donner la possibilité au diffuseur de s'adapter éditorialement à une histoire particulière autour de deux ou trois matches, ça peut être intéressant", plaide Arnaud Simon qui ajoute: "Tout ça est de nature à événementialiser et casser la routine. Tout comme le temps faible est l'ennemi du match, la routine est l'ennemi du championnat."

On pourrait même imaginer une proposition de mosaïque personnalisable, pendant laquelle le téléspectateur pourrait regarder simultanément trois ou quatre matches sur le même écran. C'est ce que développe Arnaud Simon pour le volley et qu'il appelle à développer pour le football: "Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles vous vous dites : 'Je vais regarder le match de mon équipe, puis 2 ou 3 autres matches à côté parce que ça va me faire une soirée plus animée."' Re-événementialiser le football, permettre au diffuseur de s'adapter au contexte sportif, transformer l'expérience du téléspectateur… Autant de pistes qui pourraient permettre de rattraper les décrocheurs, sans dénaturer la nature du football même.

