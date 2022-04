Le PSG a officialisé l'information ce jeudi matin. A partir de la saison prochaine, Goat, plateforme en ligne globale et lifestyle, sera un sponsor du Paris Saint-Germain et apparaîtra sur la manche du maillot parisien en lieu et place de QNB (Qatar National Bank), qui restera cependant liée au club. Cette information ne devrait pas manquer de faire le buzz, puisque le nom de cette société est la même que l'emblématique formule utilisée dans le monde sportif : "Greatest of all time" (ndlr : G.O.A.T., soit meilleur de tous les temps).

d'un partenariat pluriannuel". L'accord avec Goat devrait rapporter un peu plus de 50 millions d'euros au Paris Saint-Germain sur trois ans, révèle L'actuel leader de Ligue 1 précise qu'il s'agit "". L'accord avec Goat devrait rapporter un peu plus de 50 millions d'euros au Paris Saint-Germain sur trois ans, révèle L'Equipe ce jeudi. Le quotidien précise par ailleurs que le sponsor principal, ALL (Accor Live Limitless), pourrait laisser sa place à Qatar Airways pour la saison prochaine.

