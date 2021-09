Lionel Messi n'a pas compris. Sa moue, puis la façon dont il a évité la main tendue par son coach ont témoigné de son agacement à peine voilé au moment de son remplacement. Mauricio Pochettino a osé le sortir à la 76e minute pour le remplacer par Achraf Hakimi alors que l'issue du match restait incertaine face à l'OL (1-1 au moment du changement, 1-2 au final). Habitué à finir les rencontres du Barça ou à se reposer quand l'avance catalane le lui permettait, Messi était intouchable dans son ancienne maison. Pas à Paris.

"Tout le monde sait qu'on a de grands joueurs, un effectif de 35 joueurs. C'est ma décision, on ne peut pas jouer à plus de onze", a indiqué le technicien argentin. "Je pense au meilleur pour chaque partie, pour chaque joueur, comme le fait chaque entraîneur. On est là pour prendre des décisions, parfois ça peut plaire, parfois pas", a-t-il poursuivi. Une façon de mettre Messi sur le même plan que les autres Parisiens et il n'est pas certain que les explications, maladroites, de son coach apaiseront la frustration de la recrue parisienne.

Je lui ai demandé comment il allait, il a dit qu'il allait bien

Il est clair qu'à sa sortie du terrain, l'attaquant argentin semblait reprocher son choix à son entraîneur (voir photo ci-dessous). "Je lui ai demandé comment il allait, il a dit qu'il allait bien", a balayé Pochettino. Messi n'a toujours pas marqué en trois apparitions avec le PSG et il ne faudrait pas qu'un lien se soit déjà rompu avec son coach. La gestion de son cas dans la semaine à venir sera, à coup sûr, scruté de très près.

