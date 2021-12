Il lui a suffi de quelques instants pour changer le visage du Paris Saint-Germain. Diamétralement ? Non, mais de manière décisive. Entré à la 70e minute à la place de Mauro Icardi, Kylian Mbappé a placé un coup de tête dangereux, à la réception d’une ouverture de Lionel Messi, seulement une minute plus tard. Puis c’est de son pied droit qu’est venu le centre à l’origine de l’égalisation parisienne, sur la pelouse du RC Lens ce samedi (1-1)

Avec lui sur le terrain, Paris n’est pas devenu un rouleau-compresseur. Loin de là, puisque les Lensois ont eu de nombreuses opportunités de faire le break. Ce n’est que dans le secteur offensif que l’international français de 22 ans a changé la donne. Mais c’est déjà beaucoup. "On n’avait plus que deux minutes à tenir… mais bon, c’est comme ça. On a vu Mbappé entrer et faire la différence", a résumé Seko Fofana, le buteur lensois, au micro de Canal Plus.

Joker de luxe, Kylian Mbappé ne le sera sans doute pas durablement. En revanche, la façon dont il a pesé sur l’issue de cette rencontre au sommet de la 17e journée est significative. Depuis le côté gauche, Mbappé s’est d’abord mis sur son pied droit pour frapper. Jean-Louis Leca a seulement repoussé le ballon. Le danger est vite revenu et, cette fois, l’ancien Monégasque a joué la carte collective.

Il a parfaitement servi Georginio Wijnaldum, entré à la même minute que lui et auteur du coup de tête salvateur pour le leader de L1 (90e+2), bousculé sur la pelouse du 5e ce samedi. Son centre brossé du droit, en position d’ailier en "faux-pied", a dû rappeler de mauvais souvenirs à l’OL. C’est dans une situation similaire, plus en mouvement, qu’il avait délivré l’offrande de la victoire à Icardi, au Parc face aux Lyonnais (2-1) lors de la 6e journée.

Meilleur passeur de Ligue 1

La progression de Mbappé dans la distribution se constate quantitativement. Avec huit passes décisives, le voici déjà dans ses standards de fin d’exercice. Il est le numéro 1 cette saison dans l’élite. Une position qu’il n’a pas l’habitude d’occuper. Il comptabilise même moins de buts (7) que de caviars (8, donc).

En Ligue des champions aussi, il a démontré l’élargissement de sa panoplie. Sa remise pour Lionel Messi – pour ne citer qu’elle – lors du but de ce dernier, à Paris face à Manchester City, était d’une délicieuse justesse. En équipe de France, sa complicité avec Karim Benzema s'exprime également avec réciprocité. Sans avoir transformé son jeu, Mbappé l’a ainsi fait évoluer. Il a un atout de plus dans sa manche et tend à devenir un joueur de plus en plus complet.

Cette évolution pourrait faire de lui un joueur accompli, pas seulement un phénomène dont la magie est à faible durée de vie. Elle s’inscrit dans la soif de grandeur qu’il a toujours assumée. Mais que ce soit dans la peau du buteur ou du passeur, voir à nouveau Mbappé (devoir) endosser le costume de héros dans le temps additionnel n’est pas la meilleure des nouvelles pour le PSG.

