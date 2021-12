Lens a frôlé l'exploit. Dans une ambiance de feu, les Sang-et-Or ont bousculé le PSG tant qu'ils ont pu samedi lors de la 17e journée de Ligue 1, mais ont finalement dû se contenter d'un match nul (1-1). Les occasions franches se sont succédées de part et d'autre, et si Seko Fofana a ouvert le score pour les Nordistes (62e), les Parisiens ont réussi à égaliser sur le fil grâce à Georginio Wijnaldum. Cinquième du classement, Lens enchaîne un quatrième match sans succès mais pourra se féliciter d'avoir secoué le leader.

Galvanisés d'entrée par leurs bruyants supporters, les Lensois ont entamé le match comme des affamés. Ils n'ont pas hésité à prendre leurs adversaires à la gorge, et à presser très haut. Les Parisiens ont réussi à laisser passer un premier orage et sont même parvenus à se montrer dangereux quand Leo Messi a récupéré le ballon devant la surface adverse avant de l'envoyer sur le poteau gauche de Jean-Louis Leca (18e).

Lens méritait encore mieux

Les joueurs de Mauricio Pochettino qui avait décidé de laisser Kylian Mbappé sur le banc pour le ménager, sont pourtant restés défaillants collectivement face à la volonté et l'intensité adverse. Keylor Navas a dû détourner un bon coup franc de Jonathan Clauss (25e) puis un tir croisé d'Arnaud Kalimuendo (27e) et une belle reprise axiale de Cheick Doucouré (30e). Paris a répondu grâce à ses individualités et son avant-centre Mauro Icardi a sollicité, une première fois, Leca (37e). Le gardien a ensuite plongé dans les pieds de l'ancien Interiste (45e) puis réalisé une parade folle devant Angel Di Maria, seul aux six mètres (45e+1).

Plus d'informations à suivre...

