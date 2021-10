Il lui fallait un déclic. Il est arrivé sur un coup du sort. Un fait de jeu a priori anodin transformé en penalty par le malheureux Hugo Ekitike, coupable d'un geste très dangereux mais heureusement sans conséquence sur le visage du défenseur lensois Kevin Danso. Arnaud Kalimuendo a pris ses responsabilités. Et le jeune attaquant du club artésien n'a pas tremblé pour donner un avantage bienvenu à des Lensois en difficulté pour déstabiliser Reims jusque-là. Surtout, il a enfin trouvé les filets, pour la première fois de la saison. Pour un buteur, ça change tout.

Cela ne s'est pourtant pas joué à grand-chose. Et surtout à l'état d'esprit remarquable qui habite cette équipe lensoise. Car Kalimuendo n'était pas censé tirer ce penalty. Florian Sotoca s'était d'ailleurs emparé du ballon pour le frapper avant de le céder à son coéquipier. "Les premiers tireurs sont Flo (Sotoca) et Gaël (Kakuta), 'Kali' vient ensuite, a confirmé l'entraîneur lensois Franck Haise au micro d'Amazon Prime Vidéo après la rencontre. Mais quand il y a des joueurs empathiques, ces choses arrivent. Kali avait envie d'ouvrir son compteur et il a d'ailleurs marqué un deuxième but sur une passe de Sotoca."

Et de belle manière. La confiance prise après avoir ouvert son compteur s'est sentie avec un deuxième but de grande classe. Un appel parfait pour se démarquer, un contrôle impeccable pour se placer dans une position idéale, et une finition clinique pour tromper le portier rémois Predrag Rakjkovic. "Ils venaient quand même nous chercher plus haut, donc il y avait de l'espace dans leur dos, a expliqué le milieu lensois Seko Fofana sur Amazon Prime Vidéo. Cela a permis à Kali de mettre un doublé ce soir, on est content pour lui, pour tout ce qu'il fait."

Le 10e buteur différent de Lens

Kalimuendo manquait de réussite et d'efficacité depuis le début de la saison. Mais il ne s'est pas découragé pour autant. Face à Reims, il était déjà dans un bon soir avant de trouver les filets. Cela s'est senti sur la plupart de ses prises de balles, de ses orientations de jeu, de ses appels tranchants pour se créer des espaces, ou en libérer pour ses coéquipiers. Il a affiché le même impact dans le jeu après son doublé, sans se relâcher jusqu'à sa sortie à une vingtaine de minutes de la fin du match, au profit d'Ignatius Ganago.

Ce match plein, Kalimuendo en avait besoin. Il y avait forcément une frustration pour un joueur qui sortait d'un exercice très prometteur avec Lens, où il avait déjà été prêté par le PSG la saison passée. Auteur de 8 buts et 6 passes décisives en 31 matches toutes compétitions confondues, le natif de Suresnes avait convaincu les observateurs. Et sa direction. Lens a ainsi fait le forcing auprès des dirigeants parisiens pour obtenir un nouveau prêt de l'attaquant de 19 ans. Et ils ont fini par obtenir gain de cause au dernier jour du mercato estival.

Le club artésien peut désormais s'en frotter les mains. Il avait déjà de multiples raisons de se réjouir cette saison avec une équipe enthousiasmante, peut-être la plus attractive de ce championnat de France. Et où le danger peut venir de partout. Kalimuendo est en effet devenu le 10e buteur différent de Lens cette saison. Que l'attaquant lensois retrouve ses sensations et sa confiance est un plus pour une formation qui ne manquait déjà pas d'atouts, individuels ou collectifs. Le présent était déjà réjouissant pour le Racing. Mais avec un Kalimuendo retrouvé, son avenir pourrait être encore plus radieux.

