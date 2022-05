Démarrage canon, petit coup de mou, accélération et fin triomphale à la saveur européenne. Voilà un très court résumé de la saison de l'OM, légèrement teintée d'amertume après l'élimination en demi-finale de la Ligue Europa Conférence contre Feyenoord (0-0, 3-2), rapidement adoucie avec une deuxième place en Ligue 1 synonyme de qualification en Ligue des champions. Le tout obtenu dans un scénario hollywoodien.

Le cru 2021/2022 à peine consommé qu'il est déjà temps de dresser un premier bilan, et surtout se tourner vers l'été. Car les dossiers olympiens à gérer sont nombreux. Et bien que la nouvelle fraîchement tombée de l'autorisation de recrutement lors du mercato estival en facilite certains, si Pablo Longoria veut quelques jours de vacances qu'il les prenne maintenant, car l'été ne sera pas de tout repos.

Un recrutement parfois moyen, souvent très bon

Plusieurs arrivées récentes ont fait de la saison phocéenne une saison globalement réussie. Jorge Sampaoli en premier lieu. Nommé parmi les meilleurs entraîneurs de la saison de Ligue 1, l'Argentin a su équilibrer son équipe et rendre son groupe compétitif. Même si en cours de saison on a pu se demander si le technicien ne se reniait pas (5 matches nuls et 4 buts marqués en 6 matches en octobre/novembre) - "On espère que revienne très vite cette équipe enjouée, qui se créait beaucoup d'occasions" commentait-il à cette période -, ou s'il n'embrouillait pas ses joueurs à force de revirements tactiques. Force est de constater que le classement final de Ligue 1 lui a donné raison. Même avec Valentin Rongier arrière droit.

Sampaoli a récolté les fruits de ses tâtonnements

D'autres grandes satisfactions sportives made in Longoria ont éclairé cette année marseillaise. Mattéo Guendouzi, l'ancien titi parisien a réalisé la saison de sa vie, n'a manqué aucun match de la saison et a été récompensé avec ses premières capes chez les Bleus. Gerson, d'abord (très) décevant pour son prix (20M€), arrivé en France sur ordre de senior Sampaoli, est monté en puissance avant de finir la saison en boulet de canon (5 buts et une passe décisive sur les 8 derniers matches). Et que dire de William Saliba, lui aussi désormais néo-international et élu espoir de l'année au sein de l'élite française.

Quelques semi-échecs ternissent tout de même quelque peu le tableau de chasse de Longoria. Mais il en fallait bien au vu du volume du recrutement. Amine Harit n'a jamais eu assez de temps de jeu pour briller, ou n'a jamais assez brillé pour avoir du temps de jeu, Sead Kolasinac a manqué de poids sur le groupe et Cédric Bakambu n'a jamais montré suffisamment de qualités pour s'imposer comme l'attaquant indispensable de l'effectif. Si bien qu'on lui a régulièrement préféré un faux 9 quand Arkadiusz Milik n'était pas disponible ou absent du onze de départ.

Mbappé, Payet, Dante : Notre équipe-type de la saison 2021/22 de L1

Rester compétitif

C'est désormais acté, Sampaoli sera là l'année prochaine. Un simple "oui" pour l'assurer aux journalistes en conférence de presse pour le technicien, une plus longue tirade pour Longoria : "Jorge Sampaoli est une personne fondamentale pour le projet. (...) L'intention du club est de donner de la continuité à ce projet, on doit tendre vers la stabilité". La stabilité sportive justement, l'ancien entraîneur de Séville la réclamait avant de se prononcer sur la durée de son séjour sur la Côte d'Azur. Car pour lui, se qualifier en C1 c'est bien, mais "Si l’objectif est plus économique que sportif, (...) ce n’est pas normal, c’est ce qui s’est passé pour l’OM lors de la dernière campagne en C1 et c’était triste de voir ça. (...) Tout le club doit suivre, le président, l'actionnaire, tout le monde, pour ce genre de compétition, il faut être compétitif" sermonnait-il, le souvenir de la campagne européenne catastrophique de l'OM version Villas-Boas en tête. Peut-être a-t-il reçu quelques garanties en interne, en tout cas, vu de l'extérieur, le pari de la stabilité à haut niveau n'est pas gagné.

Les départs à combler sont conséquents. Boubacar Kamara, pièce maîtresse de l'entrejeu marseillais, a filé à Aston Villa pour rien et on voit mal Arsenal renoncer à William Saliba sans percevoir une belle somme. Sauf que cette somme, l'OM ne l'a pas. Les dirigeants marseillais n'ont pas attendu le mercato pour dépenser allègrement leurs deniers. Dans les contrats de prêt de Guendouzi et Under se cachaient des options d'achat obligatoire si le club se maintenait dans l'élite. Résultat, les deux hommes ont été achetés respectivement 11M€ et 8,3 millions d'euros à Arsenal et la Roma. Plus tôt dans la saison, en janvier, c'était l'option d'achat de Pau Lopez qui était rendue obligatoire par sa vingtième titularisation sous les couleurs olympiennes. Le montant, 12 millions.

Arkadiusz Milik et Jorge Sampaoli lors du match OM-Qarabag.

Au-delà des joueurs à remplacer, la saison en dents de scie de Milik a créé des interrogations sur sa capacité à porter le secteur offensif du projet olympien. "Notre idée est de garder les meilleurs et Milik est attaché au club" déclarait récemment Longoria. De quoi faire monter les enchères d'éventuels intéressés ? Le Polonais lui semble parti pour rester, au moins une saison supplémentaire. De toute manière, l'équation reste la même. Si les Olympiens veulent un nouvel attaquant, il va falloir faire rentrer quelques liquidités. Ou alors une nouvelle botte secrète sous forme de contrat farfelu, dont Pablo Longoria a le secret.

