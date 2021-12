La pilule a visiblement du mal à passer. Après un peu moins de trois ans au poste de directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, Juninho va quitter le club dès cet hiver et ce n'est pas du goût de tout le monde. Silencieux jusqu'ici, Jean-Michel Aulas a choisi nos confrères de L'Equipe pour s'exprimer pour la première fois sur ce divorce programmé, mais pas encore officiel. Et s'il garde le plus profond respect pour l'homme, le président rhodanien n'a pas hésité à critiquer le Brésilien dans ses fonctions.

Conscient de ce qu'a représenté Juninho pour l'OL en tant que joueur et capitaine, Jean-Michel Aulas a indiqué regretter son départ sur le plan humain. Pour le reste, le bilan est bien plus nuancé selon lui. "Peut-être que dans ce qui a été fait, le costume était un peu surdimensionné. (...) Juni était fatigué, vous l'avez vu. C'est vrai qu'il n'a pas eu que des succès. Il n'était pas heureux, ça se sent. Si j'avais pu le retenir, je l'aurais retenu, mais il avait du mal à assumer cette fonction dans une organisation importante. Et tous les grands clubs ont une organisation avec plusieurs responsables", a-t-il estimé.

Quoi qu'on dise, il avait les moyens de mener sa politique

Une manière de dire que la cohabitation entre Juninho et Vincent Ponsot, nommé directeur du football l'an passé, a été difficile. Le Brésilien s'est sans doute senti sous une forme de tutelle. Une interprétation balayée d'un revers de main par Jean-Michel Aulas - selon lui, Ponsot se chargeait surtout de la section féminine, de l'Académie et du National 2 -, qui a préféré rappeler que son actuel directeur sportif avait connu plusieurs échecs, avec les mains plus libres.

"On lui a laissé la totalité du pouvoir, je peux l'attester car comme vous me l'avez fait remarquer, j'ai pris un certain recul opérationnel. Les choix de Sylvinho, de Rudi (Garcia), de Bruno Cheyrou, de Peter (Bosz)... Quoi qu'on dise, tout cela a été validé par Juni. Donc il avait les moyens de mener sa politique", a insisté le président de l'OL, pas enchanté d'avoir été mis devant le fait accompli par le Brésilien qui a annoncé son départ sur la scène médiatique.

Pour le moment, Jean-Michel Aulas ne sait d'ailleurs pas s'il nommera un remplaçant à Juninho, la priorité étant la nomination d'un directeur du recrutement. Quant à un retour du Brésilien au club dans un futur plus ou moins proche, il ne l'écarte pas. "Ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas pour cela que Juni n'est pas quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de très bien. Et on va tout faire pour qu'il reste proche de l'OL."

